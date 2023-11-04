Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

Альмирон остался без водительских прав - потому необычно отпраздновал гол

04 Ноября 2023 • 15:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ньюкасл

Английский «Ньюкасл» обыграл в Кубке английской лиги «Манчестер Юнайтед», а один из голов забил парагвайский футболист Мигель Альмирон. Свой успех он отпраздновал достаточно странным образом - поводил руками в сторону, словно он управляет автомобилем.

Как выяснилось, причина была в следующем - на днях парагвайца лишили водительских прав за то, что он разговаривал по мобильному телефону во время управления автомобилем. Без руля ему придется провести целых шесть месяцев.

Но, судя по настроению, Мигель не особо унывает по этому поводу и относится к случившемуся легко, с юмором.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Мигель Альмирон

Новости по матчу

08:54
«Я увидел достаточно…» - пользователи соцсетей об очередном поражении «Манчестер Юнайтед» 1
08:33
Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»
02:43
«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола 2
02:21
Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» 4
02:00
Невилл: «Тен Хагу нужно как можно скорее понять, что делать с этими игроками»
01:22
«Манчестер Юнайтед» впервые с 1930 года проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона
01:10
Ослабленный травмами «Ньюкасл» унизил «Манчестер Юнайтед»: «сороки» разгромили «дьяволов» на «Олд Траффорд» 8
00:28
Стало известно, почему Варан пропускает матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» 1
23:32
Тен Хаг рассказал, почему доверил капитанскую повязку Каземиро
23:12
Тен Хаг объяснил решение оставить Рэшфорда и Фернандеша в запасе 2
22:15
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
13:38
Клиенты PARI: «МЮ» победит «Ньюкасл» и выйдет в 1/4 финала Кубка лиги
02:33
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл: где смотреть прямую трансляцию онлайн
23:36
Манчестер Юнайтед — Ньюкасл: прогноз и ставка на матч Кубка английской лиги — 1 ноября 2023
16:04
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки БК Pinnacle
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
15:17 · Англия. Кубок лиги
Альмирон остался без водительских прав - потому необычно отпраздновал гол
02 Ноября
13:10 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл - о «Манчестер Юнайтед»: «Театр мечты» превратился в «Театр ничего»
11:54 · Англия. Кубок лиги
Хау прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»
10:04 · Англия. Кубок лиги
Клопп порадовался провалу «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги 2
09:06 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед» 1
08:54 · Англия. Кубок лиги
«Я увидел достаточно…» - пользователи соцсетей об очередном поражении «Манчестер Юнайтед» 1
08:33 · Англия. Кубок лиги
Шутка дня: «Пацаны, как там ваши ставки?»
08:29 · Англия. Кубок лиги
Клопп - о победе «Ливерпуля»: «Это самый лучший кубковый поединок»
03:04 · Англия. Кубок лиги
Почеттино: «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги» 1
02:43 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола 2
02:21 · Англия. Кубок лиги
Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла» 4
02:00 · Англия. Кубок лиги
Невилл: «Тен Хагу нужно как можно скорее понять, что делать с этими игроками»
01:52 · Англия. Кубок лиги
Артета – о поражении от «Вест Хэма»: «Это было плохо, беру ответственность на себя»
01:22 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» впервые с 1930 года проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона
00:28 · Англия. Кубок лиги
Стало известно, почему Варан пропускает матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» 1
Все новости
Рекомендуем