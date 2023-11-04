Альмирон остался без водительских прав - потому необычно отпраздновал гол

Английский «Ньюкасл» обыграл в Кубке английской лиги «Манчестер Юнайтед», а один из голов забил парагвайский футболист Мигель Альмирон. Свой успех он отпраздновал достаточно странным образом - поводил руками в сторону, словно он управляет автомобилем.

Как выяснилось, причина была в следующем - на днях парагвайца лишили водительских прав за то, что он разговаривал по мобильному телефону во время управления автомобилем. Без руля ему придется провести целых шесть месяцев.

Но, судя по настроению, Мигель не особо унывает по этому поводу и относится к случившемуся легко, с юмором.