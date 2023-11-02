Хау прокомментировал разгром «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался о крупной победе над «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка английской лиги. «Сороки» выиграли на «Олд Траффорд» со счетом 3:0.

«Команда продемонстрировала очень хороший футбол и свой победный менталитет. Игроки выполнили то, что от них требовалось. Здесь непросто забивать голы, но у нас все получилось», - передает слова специалиста BBC Sport.

В турнирной таблице Английской премьер-лиги «Ньюкасл» занимает шестое место после десяти проведенных туров. В активе подопечных Хау 17 баллов. Следующий матч «сороки» проведут против лондонского «Арсенала» 4 ноября.