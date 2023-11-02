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Англия. Кубок лиги

Клопп порадовался провалу «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

02 Ноября 2023 • 10:04 Комментировать (2)

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о провальном выступлении «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. Манкунианцы покинули турнир, крупно проиграв на своем домашнем стадионе «Ньюкаслу» (0:3).

«Ох, это хорошо», - заявил немецкий специалист во время пресс-конференции после поединка с «Борнмутом».

Напомним, что «Ливерпуль» пробился в следующую стадию турнира, обыграв «Борнмут» со счетом 2:1.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут против «Лутона» в рамках Английской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября.

Тен Хаг высказался о будущем после очередного провала «Манчестер Юнайтед»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп ещё теги
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Комментарии (2)
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ингерман
02 Ноября 2023 в 11:19
ай редиска.. кхе-кхе.. )))
Манчестерский Иппатий
02 Ноября 2023 в 10:31
Зажигает Клоппушка!
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