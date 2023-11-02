Клопп порадовался провалу «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о провальном выступлении «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги. Манкунианцы покинули турнир, крупно проиграв на своем домашнем стадионе «Ньюкаслу» (0:3).

«Ох, это хорошо», - заявил немецкий специалист во время пресс-конференции после поединка с «Борнмутом».

Напомним, что «Ливерпуль» пробился в следующую стадию турнира, обыграв «Борнмут» со счетом 2:1.

Следующий матч подопечные Клоппа проведут против «Лутона» в рамках Английской премьер-лиги. Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября.

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