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Англия. Кубок лиги

«Я увидел достаточно…» - пользователи соцсетей об очередном поражении «Манчестер Юнайтед»

02 Ноября 2023 • 08:54 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ньюкасл

Пользователи Интернета разнесли в комментариях «Манчестер Юнайтед». На этот раз команда уступила со счётом 0:3 «Ньюкаслу» в Кубке английской лиги.

- Тен Хаг начинает осознавать, что больше не может винить Роналду и де Хеа, - подметил любитель футбола;

- У меня есть предложение для вас, ребята. Вы можете просто распустить клуб и превратить его в маркетинговое и PR-агентство, поскольку это уже то, что клуб делает лучше всего, - написал один из болельщиков;

- Немедленно уволите всех игроков, - добавил другой фанат;

- Я увидел достаточно… - подметил расстроенный болельщик «МЮ»;

- Команда даже не смогла забить дома. Проиграли со счётом 0:3 средней команде. Эпоха действительно подходит к концу... – в с грустью заметил болельщик.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт уже в субботу, 4 ноября 2023 года, против «Фулхэма» в Премьер-лиге.



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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед

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