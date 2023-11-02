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Англия. Кубок лиги

Клопп - о победе «Ливерпуля»: «Это самый лучший кубковый поединок»

02 Ноября 2023 • 08:29 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с журналистами после кубковой встречи с «Борнмутом» (2:1).

«Это самый лучший кубковый поединок. Все дело в победе и в том, что мы шли до конца. Оба соперника хотели одержать победу, и я рад тому, что мои подопечные смогли это сделать. Это был лучший матч Кубка», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба мерсисайдского клуба.

В рамках ¼ финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» встретится с лондонским «Фулхэмом».

По итогам десяти поединков Премьер-лиги подопечные Клоппа набрали 23 балла и занимают четвертое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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