Почеттино: «Челси» должен думать о победе в Кубке лиги»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино поделился мыслями после победы над «Блэкберном» в матче Кубка лиги.

«Синие» одолели представителя Чемпионшипа благодаря голам Бенуа Бадьяшиля и Рахима Стерлинга, забитым на 30-й и 59-й минутах соответственно. В четвертьфинале лондонцы сыграют против «Ньюкасла».

«Должны ли мы думать о победе в турнире? Да, я так считаю. Мы не выступаем в еврокубках, и Кубок лиги должен быть для нас важен, как и Премьер-лига с Кубком Англии. Конечно, мы должны думать о том, что можем выиграть соревнование», – сказал на послематчевой пресс-конференции Почеттино.