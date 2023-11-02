«Манчестер Юнайтед» впервые за 61 год проиграл два домашних матча кряду с разницей в 3+ гола

«Манчестер Юнайтед» потерпел второе крупное поражение на «Олд Траффорд» за три дня.

В воскресенье коллектив Эрика тен Хага не сумел навязать борьбу «Манчестер Сити» в дерби (0:3), а в среду с тем же счётом уступил «Ньюкаслу» в матче 1/8 финала Кубка лиги. Согласно данным Opta, это первый с октября 1962 года случай, когда «красные дьяволы» дважды подряд проиграли дома с разницей в три или более гола.

«Манчестер Юнайтед» испытывает серьёзные проблемы в родных стенах и на более продолжительной дистанции: команда выдала худший с далёкого 1930 года показатель в первых десяти домашних играх сезона.