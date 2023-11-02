Тен Хаг высказался о крупном поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:3).

Действующие победители Кубка лиги завершили выступление в новом розыгрыше турнира уже на стадии 1/8 финала.

«Мы знаем, что команда сыграла недостаточно хорошо. Все мы, включая меня, должны взять на себя ответственность. Приносим извинения нашим болельщикам.

Я уверен, что игроки смогут сплотиться. Мы должны пройти через это вместе. Уверенность появляется тогда, когда есть желание. Нет другого способа добиваться успехов, кроме как держаться вместе и оставаться дисциплинированными», – сказал интервью Sky Sports тен Хаг.