Невилл: «Тен Хагу нужно как можно скорее понять, что делать с этими игроками»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мыслями после очередной неудачи команды.

«Красные дьяволы» выбыли из борьбы за Кубок лиги, потерпев сокрушительное домашнее поражение от «Ньюкасла» (0:3) в 1/8 финала.

«Манчестерское дерби сложилось очень неудачно, а увиденное сегодня лишь закрепило те впечатления. Наблюдается нехватка идей, а тен Хагу явно есть над чем подумать. Он должен как можно быстрее понять, что нужно делать с этими игроками, чтобы выжать из них максимум», – цитирует BBC Невилла.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» стал победителем Кубка лиги. В финале был обыгран всё тот же «Ньюкасл».