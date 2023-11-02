«Манчестер Юнайтед» впервые с 1930 года проиграл 5 из первых 10 домашних матчей сезона

«Манчестер Юнайтед» продолжает обновлять современные антирекорды.

Команда Эрика тен Хага крупно уступила в родных стенах «Ньюкаслу» (0:3) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Для «красных дьяволов» это пятое поражение в десяти домашних поединках с начала кампании – худший результат с сезона-1930/31.

Ранее «Манчестер Юнайтед» огорчил публику «Олд Траффорд», проиграв «Манчестер Сити» (0:3), «Галатасараю» (2:3), «Кристал Пэлас» (0:1) и «Брайтону» (1:3).

Впереди у манкунианцев два подряд гостевые игры – против «Фулхэма» и «Копенгагена». Следующий домашний поединок команда проведёт 11 ноября – соперником будет «Лутон».