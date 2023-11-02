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Англия. Кубок лиги

Ослабленный травмами «Ньюкасл» унизил «Манчестер Юнайтед»: «сороки» разгромили «дьяволов» на «Олд Траффорд»

02 Ноября 2023 • 01:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ньюкасл

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сошлись в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 1 ноября на стадионе «Олд Траффорд».

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед0:3Ньюкасл
  28'Альмирон Мигель (0:1)
  36'Холл Льюис (0:2)
  60'Уиллок Джо (0:3)
Онана АндреДалот Диогу 46' (Амрабат Софьян ( 46'  79') Линделоф ВикторМагуайр ГарриРегилон Серхио  77'Межбри Ханнибал  14' 65' (Рэшфорд Маркус ( 65') Каземиро Карлос  19' 46' (Уан-Биссака Аарон ( 46') АнтониМаунт МэйсонГарначо Алехандро 65' (Фернандеш Бруну ( 65') Марсьяль Антони 64' (Хёйлунн Расмус ( 64')
Запасные: Эванс ДжонниМактоминай СкоттБайиндыр АлтайЭриксен Кристиан
Дубравка МартинЛивраменто ВалентиноКрафт ЭмильДамметт ПолТаргетт Мэтт 5' (Альмирон Мигель ( 5') Холл Льюис 74' (Бёрн Дэн ( 74') Лонгстафф ШонУиллок Джо  46' 64' (Уилсон Каллум ( 64') Ритчи Мэтт 75' (Триппьер Киран ( 75') Жоэлинтон  82'Гордон Энтони 64' (Гимараэс Бруно ( 64')
Запасные: Кариус ЛорисДиалло АмадуЛасcеллс ДжамалПаркинсон Бен
01 ноября. Стадион "Олд Траффорд".

 

Самый звучный матч 1/8 финала Кубка английской лиги состоялся на легендарном «Олд Траффорд». «Ньюкасл», который в прошлом раунде вынес из турнира «Манчестер Сити», приехал за скальпом другой команды из Манчестера. «Дьяволы» же недавно было разбиты в дерби (0:3) и очень не хотели начинать новый виток неудачной серии. На кубковый матч в основе появились Онана, Магуйар, Регилон, Каземиро, Маунт, Гарначо, Антони, Марсьяль.

«Ньюкасл» же не мог рассчитывать на Исака, Тонали, Мёрфи, Барнса, Андерсона, Ботмана, на пятой минуте матча из-за травмы потерял Таргетта, но никак слабее не стал. Более того, Мигель Альмирон, появившийся как раз вместо травмированного Мэтта, открыл счёт на исходе получаса игры. По сути, в первой же толковой атаке на обе команды. Гол сделал Ливраменто, на скорости ушедший с фланга и покативший мяч вразрез. Альмирон в падении пробил классно, направив мяч впритирку с дальней штангой – 0:1. Не выручили «МЮ» Онана и подкат Далота.

Совсем плохо всё стало ещё через шесть минут. Тот же Альмирон придержал мяч у углового флажка и сыграл в полуфланг на Уиллока. Тот забросил на ближнюю штангу, Магуайр неудачно выбил на Холла, а Льюис выстрелом в касание с линии штрафной площади отправил мяч точно в дальний угол – 0:2. У «Манчестер Юнайтед» же почти не было толковых атак. С дальней дистанции бил Мейсон Маунт – Дубравка перевёл мяч через перекладину, Марсьяль в падении замыкал прострел слева – сблокировал защитник.

Правда, постепенно «Ньюкасл» стал слишком прижиматься к воротам, «дьяволы» же заиграли острее, интенсивнее. Большим числом атаковали хозяева, но остроты всё не хватало. Антони пытался пробить боковыми «ножницами, Амрабат стрелял с дальней дистанции, однако все эти попытки даже до голкипера не дошли, были заблокированы защитниками. «Ньюкасл» же не разменивался. На исходе часа игры «сороки» полетели и забили третий гол.

Оборона «МЮ» просто расступилась перед Джо Уиллоком, после дриблинга Гордона, получившего передачу от Жоэлинтона. Тот без помех пробил с дуги штрафной площади, отправив мяч точно под штангу – 0:3. На этом всё, «МЮ» добит окончательно. Более того, мог залетать и четвёртый мяч в концовке, но Лонгстафф простил «дьяволов», после подачи от угла поля пробив рядом со штангой.

Что-то сродни унижению увидели зрители, пришедшие на «Олд Траффорд». «Ньюкасл», ослабленный травмами и дисквалификацией Тонали, просто покуражился над «МЮ». «Сороки» заклевали «дьяволов» на их территории, полетев в 1/4 финала Кубка лиги. «Юнайтед» же турнир покидает.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед

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