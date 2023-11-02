Ослабленный травмами «Ньюкасл» унизил «Манчестер Юнайтед»: «сороки» разгромили «дьяволов» на «Олд Траффорд»

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» сошлись в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 1 ноября на стадионе «Олд Траффорд».

Самый звучный матч 1/8 финала Кубка английской лиги состоялся на легендарном «Олд Траффорд». «Ньюкасл», который в прошлом раунде вынес из турнира «Манчестер Сити», приехал за скальпом другой команды из Манчестера. «Дьяволы» же недавно было разбиты в дерби (0:3) и очень не хотели начинать новый виток неудачной серии. На кубковый матч в основе появились Онана, Магуйар, Регилон, Каземиро, Маунт, Гарначо, Антони, Марсьяль.

«Ньюкасл» же не мог рассчитывать на Исака, Тонали, Мёрфи, Барнса, Андерсона, Ботмана, на пятой минуте матча из-за травмы потерял Таргетта, но никак слабее не стал. Более того, Мигель Альмирон, появившийся как раз вместо травмированного Мэтта, открыл счёт на исходе получаса игры. По сути, в первой же толковой атаке на обе команды. Гол сделал Ливраменто, на скорости ушедший с фланга и покативший мяч вразрез. Альмирон в падении пробил классно, направив мяч впритирку с дальней штангой – 0:1. Не выручили «МЮ» Онана и подкат Далота.

Совсем плохо всё стало ещё через шесть минут. Тот же Альмирон придержал мяч у углового флажка и сыграл в полуфланг на Уиллока. Тот забросил на ближнюю штангу, Магуайр неудачно выбил на Холла, а Льюис выстрелом в касание с линии штрафной площади отправил мяч точно в дальний угол – 0:2. У «Манчестер Юнайтед» же почти не было толковых атак. С дальней дистанции бил Мейсон Маунт – Дубравка перевёл мяч через перекладину, Марсьяль в падении замыкал прострел слева – сблокировал защитник.

Правда, постепенно «Ньюкасл» стал слишком прижиматься к воротам, «дьяволы» же заиграли острее, интенсивнее. Большим числом атаковали хозяева, но остроты всё не хватало. Антони пытался пробить боковыми «ножницами, Амрабат стрелял с дальней дистанции, однако все эти попытки даже до голкипера не дошли, были заблокированы защитниками. «Ньюкасл» же не разменивался. На исходе часа игры «сороки» полетели и забили третий гол.

Оборона «МЮ» просто расступилась перед Джо Уиллоком, после дриблинга Гордона, получившего передачу от Жоэлинтона. Тот без помех пробил с дуги штрафной площади, отправив мяч точно под штангу – 0:3. На этом всё, «МЮ» добит окончательно. Более того, мог залетать и четвёртый мяч в концовке, но Лонгстафф простил «дьяволов», после подачи от угла поля пробив рядом со штангой.

Что-то сродни унижению увидели зрители, пришедшие на «Олд Траффорд». «Ньюкасл», ослабленный травмами и дисквалификацией Тонали, просто покуражился над «МЮ». «Сороки» заклевали «дьяволов» на их территории, полетев в 1/4 финала Кубка лиги. «Юнайтед» же турнир покидает.