«Челси» добавил оптимизма: «синие» уверенно обыграли клуб из чемпионшипа и шагнули в 1/4 финала Кубка лиги

«Блэкберн» и «Челси» сыграли в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 1 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Далёк ещё от выздоровления «Челси» Маурисио Почеттино, на выходных уступивший «Брентфорду». Небольшую реабилитацию «синие» могли получить в матче Кубка лиги, в гости пожаловал гость из чемпиошипа – «Блэкберн». Кстати, «розы» тоже проиграли в эти выходные, уступив «Суонси». Почеттино всё равно экспериментировать не стал: Джеймс, Энцо Фернандес, Палмер, Джексон и Рахим Стерлинг вышли в основе. Можно сказать, что Маурисио вообще обошёлся без экспериментов.

И началось всё довольно ожидаемо. Звёзды Лондона играли дома, конечно же, они не могли упустить завещанное преимущество. Постепенно «Челси» стал поддавливать «Блэкберн», окружая соперника угловыми. После корнеров били Джексон и Стерлинг, но ничего опасного не было в итоге. Первый реальный шанс отличиться упустил Рис Джеймс. Защитник взорвался по правому краю, влетел в штрафную площадь на передачу Энцо и пробил низом. Вальштед свою команду выручил.

Затем он же выдал уже соло. Справа получил мяч Рис Джеймс, на дриблинге сместился к центру и пробил, заставив голкипера вновь выручать в броске. Вальштед был хорош и после удара Энцо, с линии штрафной площади метившего в самый угол. Много спасал голкипер «Блэкберна», но всё-таки капитулировал, а слово своё сказал угловой удар. Разыграли корнер справа, Галлахер ворвался в штрафную площадь и прострелил. Вратарь смахнул мяч к центру, а оттуда уже точно пробил Бадьяшиль – 1:0.

Только после гола «Челси» чуть успокоился. Но этим сразу воспользовались гости. Трэвис с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, оттуда Леонард скинул под удар Морану, но тот махнул ногой мимо мяча из отличной позиции. Вскоре прошёл пас за спину защитникам «Челси». Леонард убежал один на один, сближаться с голкипером не стал и пробил с линии штрафной. Мяч прошёл мимо левой штанги.

«Челси» практически не отвечал, но на исходе часа игры снял вопросы о победителе. Коул Палмер подкараулил ошибку Бриттана, совершил перехват в центре поля и достал мяч Рахиму Стерлингу. Форвард без нервов ворвался в штрафную площадь и завершил эпизод мощным ударом под перекладину – 2:0. На этом игра по сути закончилась, по двойной замене сделали хозяева и гости (затем ещё разок), постепенно градус борьбы спал на нет. Счёт более не изменился.

«Челси» побеждает уверенно и ожидаемо, продолжая борьбу за трофей. Команда Маурисио Почеттино вырвалась в четвертьфинал Кубка английской лиги.