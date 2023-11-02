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Англия. Кубок лиги

«Челси» добавил оптимизма: «синие» уверенно обыграли клуб из чемпионшипа и шагнули в 1/4 финала Кубка лиги

02 Ноября 2023 • 00:39 Комментировать
Челси
2:0
Блэкберн

«Блэкберн» и «Челси» сыграли в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 1 ноября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Протокол игры  
Челси2:0Блэкберн
(1:0) Бадьяшиль Бенуа30'  
(2:0) Стерлинг Рахим59'  
Санчес РобертДжеймс Рис II 61' (Гюсто Мало ( 61') Дисаси АксельБадьяшиль Бенуа 61' (Колвилл Леви ( 61') Кукурелья МаркУгочукву ЛеслиГаллахер КонорФернандес Энцо 87' (Матос Алекс ( 87') Палмер Коул 87' (Мадуэке Нони ( 87') Джексон Николас 76' (Кайседо Мойсес ( 76') Стерлинг Рахим
Запасные: Каслдин ЛеоДейвид де СоузаМатсен ЯнПетрович Джордже
Вальштед ЛеопольдБриттан КаллумКартер Хейден 61' (Долан Тайрис ( 61') Хилл ДжеймсПикеринг Харри  23'Гарретт ДжейкТрэвис ЛьюисМаркандай Дилан 61' (Уортон Скотт ( 61') Уортон АдамМоран Эндрю 74' (Сигурдссон Арнор ( 74'  81') Леонард Харри 74' (Эннис Ниалл ( 74')
Запасные: Тронстад СондреБэтти ДжейкГэмбл ПатрикХилтон ДжоРанкин-Костелло Джо
01 ноября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

Далёк ещё от выздоровления «Челси» Маурисио Почеттино, на выходных уступивший «Брентфорду». Небольшую реабилитацию «синие» могли получить в матче Кубка лиги, в гости пожаловал гость из чемпиошипа – «Блэкберн». Кстати, «розы» тоже проиграли в эти выходные, уступив «Суонси». Почеттино всё равно экспериментировать не стал: Джеймс, Энцо Фернандес, Палмер, Джексон и Рахим Стерлинг вышли в основе. Можно сказать, что Маурисио вообще обошёлся без экспериментов.

И началось всё довольно ожидаемо. Звёзды Лондона играли дома, конечно же, они не могли упустить завещанное преимущество. Постепенно «Челси» стал поддавливать «Блэкберн», окружая соперника угловыми. После корнеров били Джексон и Стерлинг, но ничего опасного не было в итоге. Первый реальный шанс отличиться упустил Рис Джеймс. Защитник взорвался по правому краю, влетел в штрафную площадь на передачу Энцо и пробил низом. Вальштед свою команду выручил.

Затем он же выдал уже соло. Справа получил мяч Рис Джеймс, на дриблинге сместился к центру и пробил, заставив голкипера вновь выручать в броске. Вальштед был хорош и после удара Энцо, с линии штрафной площади метившего в самый угол. Много спасал голкипер «Блэкберна», но всё-таки капитулировал, а слово своё сказал угловой удар. Разыграли корнер справа, Галлахер ворвался в штрафную площадь и прострелил. Вратарь смахнул мяч к центру, а оттуда уже точно пробил Бадьяшиль – 1:0.

Только после гола «Челси» чуть успокоился. Но этим сразу воспользовались гости. Трэвис с правого фланга выполнил заброс к дальней штанге, оттуда Леонард скинул под удар Морану, но тот махнул ногой мимо мяча из отличной позиции. Вскоре прошёл пас за спину защитникам «Челси». Леонард убежал один на один, сближаться с голкипером не стал и пробил с линии штрафной. Мяч прошёл мимо левой штанги.

«Челси» практически не отвечал, но на исходе часа игры снял вопросы о победителе. Коул Палмер подкараулил ошибку Бриттана, совершил перехват в центре поля и достал мяч Рахиму Стерлингу. Форвард без нервов ворвался в штрафную площадь и завершил эпизод мощным ударом под перекладину – 2:0. На этом игра по сути закончилась, по двойной замене сделали хозяева и гости (затем ещё разок), постепенно градус борьбы спал на нет. Счёт более не изменился.

«Челси» побеждает уверенно и ожидаемо, продолжая борьбу за трофей. Команда Маурисио Почеттино вырвалась в четвертьфинал Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Блэкберн

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