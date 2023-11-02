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Англия. Кубок лиги

Дарвин вырвал для «Ливерпуля» сложную победу на «Виталити» и четвертьфинал Кубка лиги

02 Ноября 2023 • 00:36 Комментировать
Борнмут
1:2
Ливерпуль

«Борнмут» и «Ливерпуль» встретились в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/8 финала состоялся 1 ноября на стадионе «Виталити».

Протокол игры  
Борнмут1:2Ливерпуль
  31'Гакпо Коди (0:1)
(1:1) Клюйверт Джастин64'  
  70'Нуньес Дарвин (1:2)
Ионуц Андрей РадуСмит Адам 82' (Ааронс Макс ( 82') Мефам КрисЗабарный ИльяКеркез Милош  53'Скотт Алекс  55' 81' (Мур Киффер ( 81') Биллинг Филип 61' (Тавернер Маркус ( 61') Семеньо Антуан 74' (Брукс Дэвид ( 74') Кристи РайанКлюйверт Джастин 74' (Траоре Хамед ( 74') Соланке Доминик
Запасные: Уттара ДангоРотуэлл ДжоСенеси МаркосПлейн Кэмерон
Келлехер КаомхинГомес ДжоМатип ЖоэльКуанса ДжареллЦимикас КостасЭллиотт Харви 60' (Нуньес Дарвин ( 60') Эндо Ватару 61' (Александер-Арнольд Трент ( 61') Джонс Кёртис 61' (Макаллистер Алексис ( 61') Салах МохамедГакпо Коди  55' 81' (Жота Диогу ( 81') Собослаи Доминик 76' (Гравенберх Райан ( 76')
Запасные: Адриан Сан-МигельКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилСкэнлон Калум
01 ноября. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

Английские клубы посреди недели отвлеклись на Кубок лиги. Юрген Клопп отношение к этому турниру высказал очень давно, немца просто бесит такой плотный график матчей. Естественно, «Ливерпуль» настигла колоссальная ротация, в старте вышли Келлехер, Цимикас, Куанса, Эндо, Джонс, Эллиотт. Правда, в строю были и лидеры – атаку составили Салах, Собослаи и Гакпо.

«Ливерпуль» взял мяч под свой контроль, однако привыкал к гостевой арене довольно долго. Стерильное владение футболистам Клоппа несвойственно, но тут было именно оно. Зато Клюйверт воспользовался недопониманием Собослаи и Гомеса, прокинул мяч себе на ход после подбора и пробил с острого угла. Келлехеру мешали отбить снаряд как свои, так и чужие футболисты, оказавшиеся во вратарской, и всё же голкипер со второй попытки мяч зафиксировал.

«Ливерпуль» же на моменты почти не разменивался. Сначала «красные» примерились: быструю атаку они провели по правому флангу, откуда пошла передача на точку пенальти. Эллиот пробил в створ в касание, но близко к центру отправил мяч, оставив шансы для Раду. А затем забили: неудачный розыгрыш углового ударом с линии штрафной площади увенчал всё тот же Эллиотт. Мяч во вратарской стукнулся о Гакпо, а затем отлетел в Раду. Но отскок предоставил второй шанс Коди и он уже вколотил мяч в сетку – 0:1.

Во втором тайме команды стали играть смелее, пошёл обмен ударами. Для начала соперники напугали друг друга: Райан Кристи от угла поля чуть не закрутил под самую штангу. Не позволил случиться красивому голу Гомес, стоявший у стойки и подстраховавший голкипера. У «красных» мог отличиться Мо Салах, замкнувший кросс Эллиотта. Чуть правее створа пробил египтянин. Обменялись опаснейшими моментами команды, а чуть позже решили обменяться и голами.

Скотт от угла поля подал, Келлехер ошибся на выходе, а наказал «красных» Клюйверт, коленом пробивший уже по пустому створу – 1:1. Ответ «Ливерпуля» случился через шесть минут. Трент перевёл мяч на правый фланг, Дарвин Нуньес подобрался к штрафной площади и просто потрясающим обводящим ударом поразил дальнюю «девятку» - 1:2. «Борнмут» заставил знатно помучиться «Ливерпуль», но всё же уступил.

«Красные» побеждают на выезде и отправляются в четвертьфинал Кубка английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут

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