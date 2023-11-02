Стало известно, почему Варан пропускает матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не попал в состав команды на матч против «Ньюкасла».

Французский футболист наблюдал со скамейки запасных за недавним дерби с «Манчестер Сити» (0:3), а в сегодняшней игре Кубка лиги и вовсе не попал в заявку. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний игрок отсутствует из-за болезни.

Следить за событиями второго тайма второго тайма матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» можно посредством текстовой трансляции, представленной на сайте LiveResult.ru.

Рафаэль Варан принял участие в девяти матчах «красных дьяволов» в текущем сезоне.