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Англия. Кубок лиги

Стало известно, почему Варан пропускает матч «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла»

02 Ноября 2023 • 00:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:3
Ньюкасл

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан не попал в состав команды на матч против «Ньюкасла».

Французский футболист наблюдал со скамейки запасных за недавним дерби с «Манчестер Сити» (0:3), а в сегодняшней игре Кубка лиги и вовсе не попал в заявку. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний игрок отсутствует из-за болезни.

Следить за событиями второго тайма второго тайма матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» можно посредством текстовой трансляции, представленной на сайте LiveResult.ru.

Рафаэль Варан принял участие в девяти матчах «красных дьяволов» в текущем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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