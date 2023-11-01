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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг рассказал, почему доверил капитанскую повязку Каземиро

01 Ноября 2023 • 23:32 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Ньюкасл
1 2.20 X 3.60 2 3.25
1-й тайм

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о выборе капитана на матч против «Ньюкасла».

Основной капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш начал встречу Кубка лиги на скамейке запасных, поэтому повязка перешла к Каземиро. Перед началом поединка тен Хаг рассказал, почему доверил эту роль именно бразильцу: «Он показывает свои лидерские качества всегда – на каждой тренировке и в каждом матче. Каземиро – идеальный выбор для исполнения функций капитана», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо нидерландского тренера.

Следить за ходом матча «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» можно на сайте LiveResult, где представлена текстовая трансляция.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Каземиро Эрик тен Хаг ещё теги

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