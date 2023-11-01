Тен Хаг рассказал, почему доверил капитанскую повязку Каземиро

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о выборе капитана на матч против «Ньюкасла».

Основной капитан «красных дьяволов» Бруну Фернандеш начал встречу Кубка лиги на скамейке запасных, поэтому повязка перешла к Каземиро. Перед началом поединка тен Хаг рассказал, почему доверил эту роль именно бразильцу: «Он показывает свои лидерские качества всегда – на каждой тренировке и в каждом матче. Каземиро – идеальный выбор для исполнения функций капитана», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо нидерландского тренера.

Следить за ходом матча «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла» можно на сайте LiveResult, где представлена текстовая трансляция.