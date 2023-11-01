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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг объяснил решение оставить Рэшфорда и Фернандеша в запасе

01 Ноября 2023 • 23:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:2
Ньюкасл
1 2.20 X 3.60 2 3.25
1-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о выборе состава.

«Красные дьяволы» принимают в родных стенах «Ньюкасл» в матче Кубка лиги. В старте хозяев поля не оказалось Маркуса Рэшфорда и Бруну Фернандеша – они начинают встречу на скамейке запасных.

«Я не знаю, есть ли в этом необходимость, поскольку оба находятся в хорошей форме, но мы хотим сохранить их силы и дать возможность другим игрокам проявить себя. У нас хороший состав, есть из кого выбирать. Мы должны пройти в следующий раунд», – цитирует официальный канал «Манчестер Юнайтед» нидерландского рулевого.

Текстовая трансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл» пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги

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