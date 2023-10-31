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Англия. Кубок лиги

Почеттино: «Кубок лиги действительно важен для «Челси»

31 Октября 2023 • 23:51 Комментировать
Челси
...
Блэкберн
1 1.23 X 6.70 2 13.00
Через 22 ч. 37 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о важности кубковых турниров.

В среду «синие» примут в родных стенах «Блэкберн» в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

«Этот турнир действительно для нас важен. Ещё до того, как начался сезон, я говорил о важности положительных результатов в кубковых турнирах. Завтра мы постараемся бросить в бой наш сильнейший состав», – приводит Football.London фрагмент с предматчевой пресс-конференции аргентинского наставника.

Поединок «Челси» – «Блэкберн» стартует в 22:45 по московскому времени. Соперники «пенсионеров» на данный момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Блэкберн Маурисио Почеттино ещё теги

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