Почеттино: «Кубок лиги действительно важен для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о важности кубковых турниров.

В среду «синие» примут в родных стенах «Блэкберн» в рамках 1/8 финала Кубка лиги.

«Этот турнир действительно для нас важен. Ещё до того, как начался сезон, я говорил о важности положительных результатов в кубковых турнирах. Завтра мы постараемся бросить в бой наш сильнейший состав», – приводит Football.London фрагмент с предматчевой пресс-конференции аргентинского наставника.

Поединок «Челси» – «Блэкберн» стартует в 22:45 по московскому времени. Соперники «пенсионеров» на данный момент располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Чемпионшипа.