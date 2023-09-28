Почеттино: Победа над «Брайтоном» обязана стать поворотным моментом для «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о победе над «Брайтоном» (1:0) в матче 1/16 финала Кубка английской лиги.

Специалист отметил, что для его команды было важно одержать победу и пробиться в следующий раунд после нескольких неудачных матчей.

«Этот результат должен стать поворотным, обязан им стать. Самое время для этого. Сегодня было много хорошего, сегодня мы видели, как игроки бьются до последнего», - заявил Почеттино в эфире Sky Sports.

В следующем раунде столичный клуб на своём поле сыграет против «Блэкберна».