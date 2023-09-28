Клопп оценил победу «Ливерпуля» в Кубке лиги

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался касательно победы над «Лестером» (3:1) в рамках третьего раунда Кубка лиги.

«Команде, прежде всего, необходим позитивный настрой. Нам нужно показывать свою игру. В прошедшей встрече парни именно это и сделали. Честно говоря, это было лучшее выступление», - передает слова немецкого наставника пресс-служба мерсисайдского гранда.

В следующем раунде соревнований подопечные Клоппа встретятся на выезде с «Борнмутом».

В Английской премьер-лиге «Ливерпуль» набрал 16 баллов и располагается на второй строчке в турнирной таблице.