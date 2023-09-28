Артета высказался о победе «Арсенала» над «Брентфордом»

Рулевой лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о кубковом поединке против «Брентфорда». «Канониры» отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.

«Я доволен игрой всех своих подопечных. Особенно сейчас, когда в команде много травмированных футболистов. Мы очень рады, что смогли найти способ одержать победу в этой встрече. Хотим продолжать участвовать в Кубке лиги», - передает слова испанского специалиста клубная пресс-служба.

В следующем раунде соревнований подопечные Артеты померяются силами с лондонским «Вест Хэмом.

В чемпионате Англии «Арсенал» занимает пятое место по итогам шести туров.