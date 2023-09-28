Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о вылете из Кубка английской лиги. Вчера, 27 сентября, «горожане» уступили «Ньюкаслу» на стадии 1/16 финала.

Специалист отметил, что его команда провела невероятный матч, но соперник прибавил во втором тайме.

«Они начали вести себя более агрессивно. Да, это была напряженная игра, и те, кто играл, делал это действительно хорошо. Таков футбол. Наша игра и в первом, и во втором тайме была потрясающей», - заявил Гвардиола в эфире Sky Sports.

В следующе раунде «Ньюкасл» сыграет против «Манчестер Юнайтед».