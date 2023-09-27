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Англия. Кубок лиги

Сенсация Кубка лиги: «Манчестер Сити» вылетает уже на стадии 1/16 финала, уступив «Ньюкаслу»

27 Сентября 2023 • 23:58 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Манчестер Сити
окончен

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» выдали довольной скучный матч в рамках 1/16 Кубка лиги. Удача в этом поединке повернулась лицом к «сорокам», которые свой шанс реализовали и выбили «горожан» из турнира.

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Манчестер Сити
(1:0) Исак Александр53'  
Поуп НикЛивраменто ВалентиноЛасcеллс ДжамалДамметт Пол 90' (Шёр Фабиан ( 90') Таргетт МэттМайли Льюис 46' (Гордон Энтони ( 46') Тонали Сандро  82' 90' (Андерсон Эллиот ( 90') Холл Льюис 46' (Гимараэс Бруно ( 46'  69') Мёрфи ДжейкобИсак Александр 63' (Альмирон Мигель ( 63') Жоэлинтон
Запасные: Ритчи МэттКариус ЛорисТриппьер КиранМанкильо Хави
Ортега ШтефанЛьюис РикоАканджи Мануэль  65'Аке Натан 68' (Доку Жереми ( 68') Гвардиол ЙошкоГомес СерхиоФиллипс Кэлвин  66'Ковачич Матео 68' (Луис Матеус II ( 68') Бобб ОскарАльварес Хулиан 74' (Фоден Фил ( 74') Грилиш Джек
Запасные: Уокер КайлДиаш РубенЭдерсон МораесХоланн ЭрлингХэмилтон МикаКарсон Скотт
27 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

«Ньюкасл» и «Манчестер Сити» поревели вторую встречу за полтора месяца друг с другом. В августе в рамках Премьер-лиги подопечные Хосепа Гардиолы дома выиграли со счётом 1:0, тогда отличился Хулиан Альварес. «Горожане» в принципе выиграли все шесть стартовых туров, в то время как «сороки» победили и проиграли по три раза. Теперь же пути команд пересеклись в Кубке Лиги.

Игра началась довольно осторожно. Обе команды почти не атаковали ворота друг друга, то ли опасаясь, то ли экономя силы для чего-то. Команды действовали пассивно. Естественно, «Манчестер Сити» больше владел мячом, но толку от этого не было. Разве что гости зарабатывали угловые, которые, правда, не приводили абсолютно ни к чему, и Поуп спокойно справлялся с навесами.

К 40-й минуте гости один раз попали в створ, но это было не остро. Что касается «сорок», то первый раз вообще по воротам соперника они пробили как раз минут за пять до перерыва, но сразу получилось опасно. Мёрфи получил мяч в штрафной, сблизился с Ортегой и пробил, но вратаря «горожан» сумел ногой спасти ворота. На перерыв команды, естественно, ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма «Ньюкасл» всё же сумел выйти вперёд. «Сороки» возобновили игру в активном темпе, и вскоре после прострела Жоэлинтона с правого края штрафной на дальней штанге передачу замкнул Исак. В этом эпизоде гости вправе сетовать на странные действия Льюиса, который как-то странно пытался прервать пас, но сделать этого не сумел по итогу.

Вскоре Исак получил травму и не смог продолжить игру. Гвардиола же делал замены, чтобы усилить игру. На поле появились Доку, Фоден, но характер игры оставался прежним. «Горожане» не могли никак прибавить и даже создать что-то опасное у ворот Поупа. За пять минут до конца матча по ударам в створ была ничья 2:2. Гвардиола явно был недоволен происходящим, и наставник даже получил жёлтую карточку.

Минуты за три до конца «сороки» даже вышли вперёд по количеству ударов в створ, правда, эта попытка вышла неудачной. Гордон на скорости ворвался в штрафной и скорее хотел прострелить от лицевой, но получился неопасный удар в руки Ортеге. Гости же ответили дальним и совсем неточным выстрелом Льюиса. В итоге счёт больше не изменился.

Довольно неожиданно «Манчестер Сити» завершает выступление в Кубке лиги уже на стадии 1/16 финала. В последний раз с «горожанами» такое случалось одиннадцать лет назад. «Ньюкасл» же идёт дальше, взяв реванш у подопечных Гвардиолы. На выходных «Манчестер Сити» отправится на выезд к «Вулверхэмптону». «Ньюкасл» же дома примет «Бёрнли». Через неделю же оба коллектива ждут очередные встречи в Лиге чемпионов.

Роман Андреев

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