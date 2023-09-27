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Англия. Кубок лиги

Минус один трофей для Гвардиолы: «Манчестер Сити» проиграл «Ньюкаслу» и покинул Кубок лиги на стадии 1/16 финала

27 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Ньюкасл
1:0
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» встретились в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/16 финала состоялся 27 сентября на стадионе «Сент-Джеймс Парк».

Протокол игры  
Ньюкасл1:0Манчестер Сити
(1:0) Исак Александр53'  
Поуп НикЛивраменто ВалентиноЛасcеллс ДжамалДамметт Пол 90' (Шёр Фабиан ( 90') Таргетт МэттМайли Льюис 46' (Гордон Энтони ( 46') Тонали Сандро  82' 90' (Андерсон Эллиот ( 90') Холл Льюис 46' (Гимараэс Бруно ( 46'  69') Мёрфи ДжейкобИсак Александр 63' (Альмирон Мигель ( 63') Жоэлинтон
Запасные: Ритчи МэттКариус ЛорисТриппьер КиранМанкильо Хави
Ортега ШтефанЛьюис РикоАканджи Мануэль  65'Аке Натан 68' (Доку Жереми ( 68') Гвардиол ЙошкоГомес СерхиоФиллипс Кэлвин  67'Ковачич Матео 68' (Луис Матеус II ( 68') Бобб ОскарАльварес Хулиан 74' (Фоден Фил ( 74') Грилиш Джек
Запасные: Уокер КайлДиаш РубенЭдерсон МораесХоланн ЭрлингХэмилтон МикаКарсон Скотт
27 сентября. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Самый сложный соперник по первому раунду Кубка английской лиги достался «горожанам». Два участника Лиги чемпионов встретились в 1/16 финала, «Ньюкаслу» с жеребьёвкой вообще не повезло, но хоть играли на своём поле футболисты Хау. Гвардиола на кубковый матч приехал с ротацией серьёзной. Только оборона ещё походило на что-то «основное»: Аке, Аканджи, Гвардиол, а дальше сплошь резервисты и Альварес с Грилишем, которые тоже могут считать себя игроками первого выбора.

Именно они, кстати, и создали первый момент у ворот «Ньюкасла». Джек разрезающей передачей нашёл Хулиана на правом углу штрафной площади, аргентинец низом пробил в противоход голкиперу, но Ник Поуп справился, парировав этот удар. На исходе получаса и второй момент получил Альварес. Натан Аке теперь отметился шикарным забросом, опять на углу вратарской площади потеряли аргентинца, но теперь удар не получился. Вдоль ворот пальнул Альварес из выгодной позиции.

«Ньюкасл» играл почти основой, но долго не мог в себя прийти. Только под самый занавес первого тайма создали «сороки» момент, который стоил всех предыдущих шансов «Сити». В ходе разящей контратаки Мерфи под небольшим углом вывалился на Ортегу, плотно пробил в дальний, но голкипер ногой отвёл угрозу. Эдди Хау недоволен был таким течением игры. В перерыве встряхнул свою команду ободряющей речью и двумя заменами – вышли Бруно и Гордон.

«Ньюкасл» недовольство тренера понял. Не прошло и десяти минут во втором тайме, как счёт был открыт. Жоэлинтон продрался к правому углу штрафной площади, стянул на себя внимание и своевременно прострелил. На дальнем углу же выскочил одинокий Исак, в касание отправивший мяч в сетку – 1:0. После часа игрового времени автор гола захромал и был заменён, а «Манчестер Сити» почему-то совсем не торопился просыпаться. Стерильное владение «Ньюкасл» особо не пугало.

Для бодрости Гвардиола провёл двойную замену, выпустив Доку и Матеуша Нуньеша, однако ход игры это не изменило. Пришлось ещё и Фила Фодена вводить в игру вместо Хулиана Альвареса, но «сороки» продолжали уверенно «сушить», а у «горожан» атаки откровенно не получались. Много потерь в простых ситуациях, мало мысли, нет скорости. Хосеп Гвардиола просто кипел на бровке, даже получил жёлтую карточку, чувствовал приближающееся поражение.

Оно в итоге и случилось. «Ньюкасл» оставил «Манчестер Сити» без Кубка английской лиги, выбив «горожан» ещё в 1/16 финала.

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Ньюкасл Манчестер Сити
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