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Англия. Кубок лиги

«Челси» впервые победил в сентябре, выбив «Брайтон» из Кубка английской лиги

27 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Челси
1:0
Брайтон
окончен

«Челси» и «Брайтон» сошлись в рамках Кубка английской лиги по футболу. Матч 1/16 финала состоялся 27 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Видеотрансляция матча Челси - Брайтон

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Протокол игры  
Челси1:0Брайтон
(1:0) Джексон Николас51'  
Санчес РобертКукурелья МаркДисаси АксельКолвилл ЛевиЧилуэлл БенКайседо МойсесУгочукву Лесли  45'Палмер Коул 75' (Галлахер Конор ( 75') Матсен Ян 75' (Фернандес Энцо ( 75') Мудрик Михаил 68' (Стерлинг Рахим ( 68') Джексон Николас
Запасные: Матос АлексДейвид де СоузаБроя АрмандоБрукинг ДжошГилкрист АлфиПетрович Джордже
Вербрюгген БартЛемпти ТарикВан Хекке Ян-ПольРоша Игор IIЭступиньян Первис  45'Дауд Махмуд 70' (Хиншелвуд Джек ( 70') Балеба Карлос  42' 64' (Уэлбек Данни ( 64') Буонанотте Факундо 78' (Лаллана Адам ( 78') Фати Ансу 46' (Марч Соломон ( 46') Митома Каору 64' (Гилмор Билли ( 64') Педро Жоао
Запасные: Вельтман ЙоелСтил ДжейсонДанк ЛьюисСаймон Адингра
27 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).


Разрываемый всеми бедами мира «Челси» уже в первом раунде Кубка английской лиги получил серьёзного соперника. Проще говоря, «Брайтон» вообще был фаворитом этого противостояния, потому что сейчас по сыгранности и моральному состоянию «чайки» на две головы выше «синих». А «Челси», выигравший в этом сезоне только у «Лутона» и «Уимблдона», падающий в подвал АПЛ, пока представляет собой что-то непонятное. Но глубина состава позволяет Почеттино играть на 2 фронта.

В основной состав на матч с «Брайтоном» попали Кайседо, Мудрик, Матсен, Палмер и Джексон. Из лидеров команды отдых получили Энцо и Стерлинг. «Чайки» вышли почти основой, примечательным было появление Фати. Но только вот разговоры о составах и остались самыми интересными в первом тайме. Уж очень долго команды присматривались друг к другу, очень уважительно отнеслись.

Ударов чуть больше наносил «Челси», но основная острота как раз была у ворот Санчеса. А первый момент придумал вообще сам Роберт, ужасающей передачей подаривший мяч Жоау Педру. Бразилец в касание голкипера перебросил, но и ворота тоже перекинул. Затем пришло время и спасать: накрыли Кайседо на дуге штрафной площади, мяч отскочил к Фати, Ансу пробил точно в «шестёрку». Вот тут голкипер «Челси» сыграл прекрасно, вытянувшись в струнку.

После перерыва у «Брайтона» произошла замена, убрали как раз Фати, выпустив Марча. А «Челси» отметился событием более важным – забил гол. Долго разыгрывали хозяева мяч у штрафной площади, наконец Палмер отдал вразрез, а Джексон в касание пробил под штангу – 1:0. Следующий шанс для сенегальца создал Мудрик. Михаил на фланге обыграл Лемпти и отдал на ход Джексону. Николас и в этот раз пробил в угол, но Вергбрюгген на сей раз не позволил себя переиграть.

Второй гол «Челси» всё-таки случился, забил его как раз Николас Джексон, чуть ранее угодивший в офсайд. Опять сработала разрезающая передача Палмера, сенегалец вышел на рандеву с голкипером, переиграл того и побежал праздновать, но свисток арбитра прервал сие действо. А «Брайтон» на это ответил плотным выстрелом Солли Марча со средней дистанции, с которым справился Роберт Санчес, отстоявший на ноль против своей бывшей команды.

Наконец побеждает «Челси» в сентябре, четыре матча на это потребовалось «синим». И выбивают лондонцы крепкий «Брайтон» из Кубка английской лиги.

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