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Англия. Кубок лиги

«Ливерпуль» помучался с «Лестером», но добился волевой победы и продолжит борьбу в Кубке лиги

27 Сентября 2023 • 23:41 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Лестер
окончен

«Лестер» постарался дать бой «Ливерпулю» в Кубке лиги и даже открыл счёт. Однако «Ливерпуль» прибавил, но перевернуть игру смог лишь после перерыва, забив три гола.

Протокол игры  
Ливерпуль3:1Лестер
  3'Макатир Кейси (0:1)
(1:1) Гакпо Коди48'  
(2:1) Собослаи Доминик70'  
(3:1) Жота Диогу89'  
Келлехер КаомхинДжонс Кёртис 79' (Байчетич Стефан ( 79') Конате ИбраимаКуанса ДжареллЦимикас Костас 89' (Чамберс Люк ( 89') Гравенберх Райан 65' (Нуньес Дарвин ( 65') Эндо Ватару  86'Эллиотт ХарвиДоак Бен 65' (Собослаи Доминик ( 65') Гакпо КодиЖота Диогу
Запасные: Макаллистер АлексисАдриан Сан-МигельВан Дейк ВиргилДиас ЛуисМатип Жоэль
Столярчик ЯкубРикарду Перейра II  23'Суттар ГарриКоуди КонорДжастин ДжеймсАкгюн Юнус 64' (Иссааку Фатаву ( 64') Чодури Хамза  45'Казадеи Чезаре 57' (Ндиди Уилфред ( 57') Макатир КейсиИхеаначо Келечи 64' (Дьюсбери-Холл Кирнан ( 64') Олбрайтон Марк 64' (Дака Патсон ( 64')
Запасные: Мавидиди СтефиХермансен МадсУинкс ГарриФас ВаутВестергор Янник
27 сентября. Стадион "Энфилд".

«Лестер» в прошлом сезоне покинул Премьер-лигу, но уже в сентябре получил возможность вновь помериться силами с клубом из элиты. В рамках Кубка Лиги «лисы», которые рвутся обратно наверх, приехали в гости к «Ливерпулю». Правда, вряд ли «мерсисайдцы» относились к этому поединку с большим вниманием, всё же подопечные Юргена Клоппа хорошо начали чемпионат страны и скорее мечтают побороться с «Манчестер Сити» за титул.

Уже в самом дебюте дублеры «Ливерпуля», вышедшие с первых минут, пропустили. Хозяева заработали штрафной, но после навеса Цимикаса Столярчик выбил мяч, гости убежали в контратаку, и после передачи Акгюна один на один с вратарем выскочил Макатир, который своим шансом уверенно воспользовался.

Хозяева почти тут же едва счёт не сравняли. Эндо примерно с линии штрафной нанёс плотный удар, но в створ не попал. Вскоре Жота в выгодной позиции в чужой штрафной не смог обработать мяч должным образом, но секунд через тридцать уже Доак нашел возможность пробить, но угодил в каркас ворот.

Следующего момента пришлось ждать минут десять. В середине тайма после навеса Цимикаса в центр штрафной Гакпо, казалось, расстреливал ворота, но угодил в защитника соперников. «Ливерпуль» был активен, а трибуны гнали команду вперёд. «Лестер» же скорее оборонялся, но в целом нельзя было сказать, что «лисы» прижались к своим воротам.

У «Ливерпуля» был активен Гакпо. Нидерландец то из пределов штрафной пробил выше, с линии попал в створ, но в руки Столярчику. В итоге на перерыв неожиданно «Лестер» ушёл, ведя в счёте. В начале второй половины случилось, пожалуй, закономерное событие. Гравенберх нашёл в районе одиннадцатиметровой отметки Гакпо, который в окружении защитников развернулся и пробил наконец точно в цель.

После этого хозяева продолжили атаковать. Вскоре уже после от Гакпо немного до мяча не дотянулся Гравенберх, чтобы замкнуть прострел. Затем форвард после навеса с фланга головой с линии вратарской угодил в перекладину. В середине тайма Клопп, чтобы вырвать победу, выпустил на поле Нуньеса и Собослаи. Было очевидно, что хозяева хотят выиграть.

За двадцать минут до конца «Ливерпуль» наконец-то вышел вперёд. Как раз вышедший на замену Собослаи получил мяч перед штрафной, после сильным и осень точным ударом отправил футбольный снаряд в верхний угол ворот Столярчика, который шансов спасти свою команду не имел. Вскоре мог отличиться и Нуньес, но после его удара справа футбольный снаряд прошёл рядом со штангой.

Вскоре Собослаи разогнал быструю атаку своей команды, в завершающей стадии которой Жота прострелил через всю штрафную на Эллиотта, но тот не смог обработать мяч. Тем не менее, «Ливерпуль» всё же забил вскоре третий гол и снял все вопросы о победителе. Куанса прорвался по правому фангу и сделал передачу на всё того же Жоту, который показал мастер-класс, как с линии вратарской надо замыкать.

Таким образом, «мерсисайдцы» идут дальше. На выходных «Ливерпулю» предстоит сложный матч в гостях против «Тоттенхэма» в Премьер-лиге. Лидер же Чемпионишпа «Лестер» поедет в гости к «Блэкберну».

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Роман Андреев

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