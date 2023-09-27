Быстрый гол позволил «Арсеналу» пройти «Брентфорд»

В Кубке лиги Англии «Арсенал» играл на выезде против «Брентфорда». Уже на первых минутах «канониры» провели атаку по правому краю и наказали оборону за ряд ошибкой, Райан Нелсон спокойно метров с 12 пробил впритирку с правой штангой. Эмил Смит-Роу по центру вывалился на ворота, убрал опекуна и сильно пробил, а голкипер ногой успел парировать. Активный Йоан Висса мог добиться успеха, но вратарь парировал его удар, переведя мяч в штангу. «Брентфорд» все же отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел и офсайд и то, что мяч покинул пределы поля. На последних минутах Кин Льюис-Поттер с левого края штрафной пробил мимо вратаря, но защитник встал на пути мяча.
Протокол игры
|8'Нелсон Райс (0:1)
Флеккен Марк•Коллинз Натан•Пиннок Итан•Йоргенсен Матиас Занка82' (Айер Кристоффер (82') •Расмуссен Мадс63' (Годдос Саман (63') •Ониика Фрэнк79' (Льюис-Поттер Кин (79') •Норгор Кристиан63' (Йенсен Матиас (63') • 68'Янельт Витали•Хикки Аарон79' (Олакигбе Майкл (79') •Мбеумо Брайан•Висса Йоан
Запасные: Брирли Итан•Стракоша Томас•Ярмолюк Егор•Балкомб Эллери
Ремсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро•Габриэль дос Сантос•Уайт Бен 41'69' (Зинченко Александр (69') •Кивёр Якуб•Хаверц Кай•Жоржиньо II•Смит-Роу Эмиль82' (Эдегор Мартин (82') •Нелсон Райс82' (Эльнени Мохамед (82') •Нкетиа Эдди 55'87' (Седрик Соареш (87') •Саго Чарльз69' (Жезус Габриэл (69')
27 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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