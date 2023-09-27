Быстрый гол позволил «Арсеналу» пройти «Брентфорд»

В Кубке лиги Англии «Арсенал» играл на выезде против «Брентфорда». Уже на первых минутах «канониры» провели атаку по правому краю и наказали оборону за ряд ошибкой, Райан Нелсон спокойно метров с 12 пробил впритирку с правой штангой. Эмил Смит-Роу по центру вывалился на ворота, убрал опекуна и сильно пробил, а голкипер ногой успел парировать. Активный Йоан Висса мог добиться успеха, но вратарь парировал его удар, переведя мяч в штангу. «Брентфорд» все же отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел и офсайд и то, что мяч покинул пределы поля. На последних минутах Кин Льюис-Поттер с левого края штрафной пробил мимо вратаря, но защитник встал на пути мяча.