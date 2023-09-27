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Англия. Кубок лиги

Быстрый гол позволил «Арсеналу» пройти «Брентфорд»

27 Сентября 2023 • 23:40 Комментировать
Брентфорд
0:1
Арсенал
окончен

В Кубке лиги Англии «Арсенал» играл на выезде против «Брентфорда». Уже на первых минутах «канониры» провели атаку по правому краю и наказали оборону за ряд ошибкой, Райан Нелсон спокойно метров с 12 пробил впритирку с правой штангой. Эмил Смит-Роу по центру вывалился на ворота, убрал опекуна и сильно пробил, а голкипер ногой успел парировать.  Активный Йоан Висса мог добиться успеха, но вратарь парировал его удар, переведя мяч в штангу.  «Брентфорд» все же отправил мяч в сетку, но ВАР усмотрел и офсайд и то, что мяч покинул пределы поля. На последних минутах Кин Льюис-Поттер с левого края штрафной пробил мимо вратаря, но защитник встал на пути мяча.

Протокол игры  
Брентфорд0:1Арсенал
  8'Нелсон Райс (0:1)
Флеккен МаркКоллинз НатанПиннок ИтанЙоргенсен Матиас Занка 82' (Айер Кристоффер ( 82') Расмуссен Мадс 63' (Годдос Саман ( 63') Ониика Фрэнк 79' (Льюис-Поттер Кин ( 79') Норгор Кристиан 63' (Йенсен Матиас ( 63'  68') Янельт ВиталиХикки Аарон 79' (Олакигбе Майкл ( 79') Мбеумо БрайанВисса Йоан
Запасные: Брирли ИтанСтракоша ТомасЯрмолюк ЕгорБалкомб Эллери
Ремсдейл АаронТомиясу ТакэхироГабриэль дос СантосУайт Бен  41' 69' (Зинченко Александр ( 69') Кивёр ЯкубХаверц КайЖоржиньо IIСмит-Роу Эмиль 82' (Эдегор Мартин ( 82') Нелсон Райс 82' (Эльнени Мохамед ( 82') Нкетиа Эдди  55' 87' (Седрик Соареш ( 87') Саго Чарльз 69' (Жезус Габриэл ( 69')
Запасные: Хейн Карл-ЯкобКозье-Дюберри АмариоУолтерс РеуэлСуит Джеймс
27 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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