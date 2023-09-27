«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч против «Лестера» - Салах вне заявки

«Ливерпуль» огласил стартовый состав на матч 1/16 финала Кубка Английской лиги. Египетский нападающий Мохамед Салах не попал в заявку. Дарвин Нуньес и Виргил ван Дейк остались на скамейке запасных.
Стартовый состав «Ливерпуля»: Келлехер, Конате, Куанса, Цимикас, Эндо, Гравенберх, Джонс, Эллиотт, Гакпо, Доак, Жота.
Запасные: Адриан, Ван Дейк, Матип, Байчетич, Собослаи, Макаллистер, Чамберс, Нуньес, Диас.
Поединок начнется в 21:45 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция пройдет на сайте LiveResult.Ru.
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