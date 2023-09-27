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Англия. Кубок лиги

Матч «Брентфорд» - «Арсенал» пройдёт без системы VAR

27 Сентября 2023 • 20:35 Комментировать
Брентфорд
0:1
Арсенал
1 3.30 X 3.50 2 2.23
1-й тайм

Сегодня, 27 сентября, состоится встреча Кубка английской лиги между «Брентфордом» и «Арсеналом».

Как рассказал журналист Коннор Хамм, на игре не будет использоваться система видеоповторов (VAR). Отмечается, что в случае ничейного результата в основное время матча, дополнительного времени не будет. Команды сразу перейдут к серии одиннадцатиметровых ударов.

Старт поединка запланирован на 21:45 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в своей последней игре АПЛ «Арсенал» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (2:2), а «Брентфорд» проиграл «Эвертону» (1:3).

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БРЕНТФОРД АРСЕНАЛ
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