​Гвардиола анонсировал ротацию состава

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола применит ротацию состава в матче Кубка лиги против «Ньюкасла».

«В начале сезона всегда есть пять-шесть игроков, которые не играют регулярно. И такая конкуренция идеальна. Сейчас у нас много футболистов травмированы. Много и тех, кто провёл на поле много минут. Им надо отдохнуть. Матчи против «Вулверхэмптона», «РБ Лейпцига» и «Арсенала» будут гораздо более важными.

Проблема в отсутствии отдыха, особенно морального. Две-три недели перерыва между сезонами – это ничего. Проблема в недостатке отдыха из года в год. Я здесь немного жалуюсь, а потом забываю об этом», - сказал Гвардиола журналистам.

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