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Англия. Кубок лиги

​Гвардиола анонсировал ротацию состава

27 Сентября 2023 • 14:24 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 2.70 X 3.70 2 2.55
Через 7 ч. 10 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола применит ротацию состава в матче Кубка лиги против «Ньюкасла».

«В начале сезона всегда есть пять-шесть игроков, которые не играют регулярно. И такая конкуренция идеальна. Сейчас у нас много футболистов травмированы. Много и тех, кто провёл на поле много минут. Им надо отдохнуть. Матчи против «Вулверхэмптона», «РБ Лейпцига» и «Арсенала» будут гораздо более важными.

Проблема в отсутствии отдыха, особенно морального. Две-три недели перерыва между сезонами – это ничего. Проблема в недостатке отдыха из года в год. Я здесь немного жалуюсь, а потом забываю об этом», - сказал Гвардиола журналистам.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Ньюкасл» - «Манчестер Сити».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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