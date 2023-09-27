​Гвардиола не рад, что «Манчестер Сити» не сможет вернуться домой на самолёте

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил сожаление от того, что команде после матча Кубка лиги с «Ньюкаслом» не удастся вернуться домой на самолёте. Специалист считает, что команда лишится ценного времени на восстановление.

«С автобусом нет проблем, но мы вернёмся домой намного позже. Мы не можем вернуться на самолёте, есть проблемы с самолётами. Нам придётся сесть на автобус, но мы приедем намного позже, чем хотелось бы», - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Отметим, что ближайшие три матча – против «Ньюкасла» (Кубок лиги), «Вулверхэмптона» (АПЛ) и «РБ Лейпцига» (Лига чемпионов) для «Манчестер Сити» будут выездными.