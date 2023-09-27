Гвардиола: «Мы уважаем Кубок лиги, турнир ни в коем случае не надо сокращать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о предстоящем матче Кубка лиги против «Ньюкасла».

«Горожане» сыграют на выезде с «сороками» в рамках 1/16 финала. Поединок пройдёт в среду в 22:00 по московскому времени.

«Матч прошлого розыгрыша Кубка лиги против «Саутгемптона» был определённо худшим в исполнении нашей команды за всё время, что я здесь работаю. Конечно, иногда можно проигрывать, но нельзя опускаться ниже минимальной планки в своей игре.

Следует ли организаторам сократить количество матчей в Кубке лиги? Нет, ни в коем случае. Меня всё устраивает. Мы уважаем этот турнир, такого не должно происходить», – цитирует BeanymanSports Гвардиолу.