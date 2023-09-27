Тен Хаг – о Санчо: «Всё зависит от него»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь ушёл от прямого ответа на вопрос о Джедоне Санчо.

Английский футболист по-прежнему отстранён от тренировок и матчей первой команды. Напомним, что нидерландский тренер обвинил 23-летнего вингера в недостаточном усердии на тренировках, на что тот отреагировал постом с критикой в социальных сетях, после чего и был исключён.

По окончании поединка Кубка лиги, в котором «красные дьяволы» обыграли «Кристал Пэлас» (3:0), журналисты в очередной раз спросили у тен Хага о ситуации с Санчо: «Я не говорю об игроках, которые недоступны. Всё зависит от него самого», – ответил в интервью Sky Sports рулевой.