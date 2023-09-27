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Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Кристал Пэлас»

27 Сентября 2023 • 00:42 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Кристал Пэлас
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу своей команды в матче Кубка лиги.

«Красные дьяволы» добыли путёвку в 1/8 финала, обыграв «Кристал Пэлас» со счётом 3:0. Голами отметились Алехандро Гарначо, Каземиро и Антони Марсьяль.

«Это был хороший вечер. Команда доминировала и показала качественную игру – именно это нам и было нужно», – заявил в интервью Sky тен Хаг, также высказавшийся о Софьяне Амрабате, который впервые вышел в стартовом составе: «Амрабат способен добавить необходимых качеств. Он привносит энергию, динамику, обладает отличными навыками», – поведал нидерландский специалист.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат
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