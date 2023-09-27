Амрабат: «Я готов играть слева в защите, но предпочитаю быть полузащитником»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат поделился мыслями после матча с «Кристал Пэлас».

27-летний марокканец впервые появился в стартовом составе «красных дьяволов». Игрок вышел на непрофильной для себя позиции левого защитника, проведя на поле 60 минут. Встреча Кубка лиги завершилась победой команды Эрика тен Хага со счётом 3:0.

«Я готов играть там, где попросит тренер. Если я нужен ему на позиции левого защитника – буду левым защитником, но мне удобнее играть в полузащите.

Это идеальный вечер. Мы выиграли 3:0, я отыграл час. Думаю, сегодня всё сложилось наилучшим образом. Я упорно трудился с детства, чтобы оказаться здесь», – сказал в интервью Sky Амрабат.