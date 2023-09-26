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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг начал защиту титула с разгрома: «Манчестер Юнайтед» не пожалел «Кристал Пэлас» в Кубке лиги

26 Сентября 2023 • 23:55 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Кристал Пэлас
окончен
В 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» играл у себя дома против «Кристал Пэлас».
Протокол игры  
Манчестер Юнайтед3:0Кристал Пэлас
(1:0) Гарначо Алехандро21'  
(2:0) Каземиро Карлос27'  
(3:0) Марсьяль Антони55'  
Онана АндреДалот ДиогуМагуайр ГарриВаран Рафаэль 61' (Эванс Джонни ( 61') Пельистри ФакундоГарначо АлехандроАмрабат Софьян 61' (Гор Дэниел ( 61') Каземиро КарлосМежбри Ханнибал  29' 71' (Ван де Бек Донни ( 71') Маунт Мэйсон 46' (Линделоф Виктор ( 46') Марсьяль Антони 75' (Хёйлунн Расмус ( 75')
Запасные: Фернандеш БрунуРэшфорд МаркусХитон ТомБайиндыр Алтай
Хендерсон Дин 19' (Джонстон Сэм ( 19') Клайн НатаниэльХолдинг Роб  26'Ричардс КрисМитчелл ТайрикДукуре Шейк 60' (Эзе Эберечи ( 60') Ридевальд Жайро 80' (Озо Дэвид ( 80') Рак-Сакьи Джесуран 46' (Гехи Марк ( 46') Шлупп Джеффри 60' (Хьюз Уилл ( 60') Айю ДжорданМатета Жан-Филипп
Запасные: Андерсен ЙоакимОла-Адебоми АдемолаЭбиовей МалколмУорд Джоэл
26 сентября. Стадион "Олд Траффорд".

«Ман Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги в прошлом сезоне, и Эрик тен Хаг заявил о намерениях повторить тот успех. Оно и понятно, ведь ему надо где-то добиваться результата, а в Премьер-лиге «красные дьяволы» стартовали ни шатко ни валко. Там манкунианцы в шести турах ни разу не сыграли вничью, выиграв и проиграв по три раза. Это держало их на девятом месте турнирной таблицы.

«Кристал Пэлас» расположился на следующей строчке. Команда Роя Ходжсона имеет сейчас в АПЛ восемь очков – на один балл меньше, чем «МЮ». У «стекольщиков» в этом турнире по два исхода каждого типа – побед, ничьих и поражений. В минувшем туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» минимально победил на выезде «Бёрнли», а «Кристал Пэлас» в родных стенах сыграл в нулевую ничью с «Фулхэмом».

«Манчестер Юнайтед» ещё выступает на групповом этапе Лиги чемпионов – там он в первом туре на прошлой неделе весело проиграл «Баварии» (3:4). Что касается уже отчётного матча, то хозяева с самого начала обозначили, что намерены владеть инициативой на футбольном поле. Ничего удивительного, тем более играли команды на «Олд Траффорд».

Поначалу обходилось без моментов, а к двадцатой минуте Ходжсону пришлось производить вынужденную замену. Хендерсон потянул мышцу бедра, выбивая мяч, и попросил после этого замену вратарь «Кристал Пэлас». Вместо него на поле появился Джонстон, которому было суждено практически сразу пропустить гол в свои ворота.

Пельистри в правой части чужой штрафной после диагонального перевода отдал короткий пас Далоту, тот приблизился к лицевой линии и прострелил, а Гарначо отправил мяч в правый нижний угол (1:0). Вскоре Далот опять пробовал сделать что-то позитивное с правого полуфланга, но Джонстон подставил ногу и прервал движение мяча.

Маунт выводил Пельистри один на один с Джонстоном, однако Ричардс в подкате выбил мяч на угловой. Можно было рассмотреть на повторе основания для пенальти в отсутствие ВАРа, но корнер «Ман Юнайтед» по факту оказался сродни одиннадцатиметровому. Маунт навесил с правого края, а Каземиро головой поместил мяч в левый угол (2:0).

В перерыве Рой Ходжсон не нашёл волшебных слов для своих подопечных, и в начале второго тайма «орлам» ещё разок подрезали крылья. Подача Амрабата из зоны правого инсайда была заблокирована, но на подборе мяч подхватил Каземиро. Он забросил к левому краю вратарской, а там Марсьяль поймал отскок от газона и поразил дальний угол (3:0).                                                                          

В принципе, на этом уже окончательно всё было решено. В районе 70-й минуты команды не реализовали по моменту. Удар Матеты отразил ногой Онана, а Эванс головой пробил в руки Джонстона. Голов больше зафиксировано не было, хотя в концовке могли отличиться и те, и другие. «Манчестер Юнайтед» легко прошёл в четвёртый раунд Кубка лиги и в ближайшую субботу снова сыграет дома против «Кристал Пэлас», но уже в рамках чемпионата Англии.

Кирилл Иванцов

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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Кубок Английской Лиги
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