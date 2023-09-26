Маунт отметился первым результативным действием за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт впервые поучаствовал в забитом мяче после смены клуба.

24-летний футболист, недавно залечивший травму, впервые с 19 августа вышел на поле – он оказался в старте в поединке Кубка лиги против «Кристал Пэлас». Уже на 27-й минуте встречи Маунт ассистировал Каземиро, который установил на табло счёт 2:0. По данным Squawka, для английского хавбека это первое результативное действие в цветах «красных дьяволов». Прежде он не отличался даже в товарищеских играх.

Напомним, что Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед» в начале июля нынешнего года из лондонского «Челси».