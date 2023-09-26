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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг: «Маунту и Магуайру очень нужна игровая практика»

26 Сентября 2023 • 21:44 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.90 2 5.20
2-й тайм

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о причинах появления Мэйсона Маунта и Гарри Магуайра в стартовом составе на матч против «Кристал Пэлас».

Оба футболиста пропустили отсутствовали в предыдущих встречах команды из-за травм. В сегодняшней игре Кубка лиги хавбек и центральный защитник не только оказались в заявке, но и попали в старт.

«Мэйсону и Гарри очень нужна игровая практика. Они восстанавливались после травм, и сейчас они готовы играть. Для команды важно, чтобы набрали форму, ведь впереди много матчей – нам нужны все наши игроки, нам нужна конкуренция», – заявил тен Хаг в интервью официальному каналу «Манчестер Юнайтед».

Текстовая трансляция матча «красных дьяволов» против «Кристал Пэлас» пройдёт на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Эрик тен Хаг Мэйсон Маунт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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