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Англия. Кубок лиги

Тен Хаг высказался о первом появлении Амрабата в старте «Манчестер Юнайтед»

26 Сентября 2023 • 21:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:0
Кристал Пэлас
1 1.70 X 3.90 2 5.20
2-й тайм

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение выпустить Софьяна Амрабата с первых минут.

Марокканский полузащитник попал в стартовый состав команды на встречу Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». Для 27-летнего игрока, арендованного у «Фиорентины», это первое появление в основе «красных дьяволов».

«Софьян – игрок, который всегда готов помочь тренеру. Он способен играть на той позиции, на которой потребуется. Он всегда готов к работе», – заявил в предматчевом интервью Sky тен Хаг.

Ранее Амрабат появился на поле в составе «Юнайтед» лишь однажды – на последних минутах матча против «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Софьян Амрабат
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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