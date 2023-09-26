Тен Хаг высказался о первом появлении Амрабата в старте «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал решение выпустить Софьяна Амрабата с первых минут.

Марокканский полузащитник попал в стартовый состав команды на встречу Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас». Для 27-летнего игрока, арендованного у «Фиорентины», это первое появление в основе «красных дьяволов».

«Софьян – игрок, который всегда готов помочь тренеру. Он способен играть на той позиции, на которой потребуется. Он всегда готов к работе», – заявил в предматчевом интервью Sky тен Хаг.

Ранее Амрабат появился на поле в составе «Юнайтед» лишь однажды – на последних минутах матча против «Бёрнли».