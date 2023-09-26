«Манчестер Юнайтед» - «Кристал Пэлас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В шестом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Кристал Пэлас».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас
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Протокол игры
|(1:0) Гарначо Алехандро21'
|(2:0) Каземиро Карлос27'
|(3:0) Марсьяль Антони55'
Онана Андре•Далот Диогу•Магуайр Гарри•Варан Рафаэль•Пельистри Факундо•Гарначо Алехандро•Амрабат Софьян•Каземиро Карлос•Межбри Ханнибал• 29'Маунт Мэйсон46' (Линделоф Виктор (46') •Марсьяль Антони
Хендерсон Дин19' (Джонстон Сэм (19') •Клайн Натаниэль•Холдинг Роб• 26'Ричардс Крис•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк•Ридевальд Жайро•Рак-Сакьи Джесуран46' (Гехи Марк (46') •Шлупп Джеффри•Айю Джордан•Матета Жан-Филипп
26 сентября. Стадион "Олд Траффорд".
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