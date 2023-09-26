Мартинелли и Парти не помогут «Арсеналу» в матче с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии футболистов команды Томаса Парти и Габриэла Мартинелли.

«Завтра Мартинелли не сыграет. Посмотрим, что будет на выходных. Парти? Нет, он тоже недоступен. У нас длинный список травмированных, но нам нужно адаптироваться к этому. Сейчас у нас короткий состав», — приводит слова Артеты Football London.

Ранее тренер сообщил, что Райс, Сака и Троссар не смогут помочь «Арсеналу» в предстоящем матче.

Завтра, 27 сентября, подопечные Артеты на выезде сыграют с «Брентфордом» в рамках Кубка английской лиги. Старт поединка запланирован на 21:45 по мск.