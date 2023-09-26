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Англия. Кубок лиги

Мартинелли и Парти не помогут «Арсеналу» в матче с «Брентфордом»

26 Сентября 2023 • 19:13 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
1 3.35 X 3.65 2 2.17
27.09 21:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии футболистов команды Томаса Парти и Габриэла Мартинелли.

«Завтра Мартинелли не сыграет. Посмотрим, что будет на выходных. Парти? Нет, он тоже недоступен. У нас длинный список травмированных, но нам нужно адаптироваться к этому. Сейчас у нас короткий состав», — приводит слова Артеты Football London.

Ранее тренер сообщил, что Райс, Сака и Троссар не смогут помочь «Арсеналу» в предстоящем матче.

Завтра, 27 сентября, подопечные Артеты на выезде сыграют с «Брентфордом» в рамках Кубка английской лиги. Старт поединка запланирован на 21:45 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Томас Парти Габриэл Мартинелли
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