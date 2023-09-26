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Англия. Кубок лиги

Артета: Троссар не сыграет с «Брентфордом»

26 Сентября 2023 • 18:41 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
1 3.45 X 3.75 2 2.10
27.09 21:45

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, сможет ли нападающий команды Леандро Троссар помочь команде в игре с «Брентфордом».

«Он не доступен для нас. Он еще не тренируется, поэтому не сможет завтра сыграть», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, 28-летний бельгиец пропустил минувшее дерби с «Тоттенхэмом» (2:2) из-за травмы.

В текущем сезоне Троссар сыграл в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.

В среду, 27 сентября, «Арсенал» встретится с «Брентфордом» в рамках Кубка английской лиги. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Брентфорд Леандро Троссар
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