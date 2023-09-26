Артета: Троссар не сыграет с «Брентфордом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, сможет ли нападающий команды Леандро Троссар помочь команде в игре с «Брентфордом».

«Он не доступен для нас. Он еще не тренируется, поэтому не сможет завтра сыграть», — приводит слова Артеты Football London.

Напомним, 28-летний бельгиец пропустил минувшее дерби с «Тоттенхэмом» (2:2) из-за травмы.

В текущем сезоне Троссар сыграл в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и стал автором одного ассиста.

В среду, 27 сентября, «Арсенал» встретится с «Брентфордом» в рамках Кубка английской лиги. Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.