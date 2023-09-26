Артета: Райс продолжает испытывать дискомфорт

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Деклана Райса в преддверии игры с «Брентфордом».

Напомним, 24-летний хавбек получил травму в матче минувшего тура Английской премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2).

«Он еще не тренировался. Надеюсь, у него нет ничего серьезного. Но пока ему все еще не очень комфортно. Пока все это выглядит сомнительно», — приводит слова Артеты Football London.

В текущем сезоне Райс принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Встреча «Брентфорда» и «Арсенала» пройдет завтра, 27 сентября. Начало матча Кубка английской лиги запланировано на 21:45 по мск.