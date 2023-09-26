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Англия. Кубок лиги

​Ассоциация профессиональных футболистов хочет помирить Санчо и тен Хага

26 Сентября 2023 • 17:28 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Кристал Пэлас
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Через 3 ч. 11 мин.

Джедон Санчо не хочет мириться с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Вингер был отстранён от команды после того, как он сделал в социальных сетях публикацию о том, что из него делают козла отпущения. Это был ответ на слова тен Хага о том, что Санчо плохо тренировался.

Как сообщает The Times, свою помощь в урегулировании конфликта между тен Хагом и Санчо предложила Ассоциация профессиональных футболистов. Пока что подвижек никаких нет – Санчо пропустит вторничный матч Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас».

Отметим, что Джедон Санчо представляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Джедон Санчо
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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