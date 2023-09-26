​Ассоциация профессиональных футболистов хочет помирить Санчо и тен Хага

Джедон Санчо не хочет мириться с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Вингер был отстранён от команды после того, как он сделал в социальных сетях публикацию о том, что из него делают козла отпущения. Это был ответ на слова тен Хага о том, что Санчо плохо тренировался.

Как сообщает The Times, свою помощь в урегулировании конфликта между тен Хагом и Санчо предложила Ассоциация профессиональных футболистов. Пока что подвижек никаких нет – Санчо пропустит вторничный матч Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас».

Отметим, что Джедон Санчо представляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года.