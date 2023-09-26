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Англия. Кубок лиги

Гвардиола: «Филлипс выйдет в основе в игре с «Ньюкаслом»

26 Сентября 2023 • 16:06 Комментировать
Ньюкасл
...
Манчестер Сити
1 2.80 X 3.75 2 2.40
27.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об опорном хавбеке команды Кэлвине Филлипсе.

«Филлипс выйдет в основе в игре с «Ньюкаслом». Он всегда был важен для нас, и в матче с «Ноттингем Форест» он сделал все, что мы от него требовали», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:0) в матче шестого тура Английской премьер-лиги. 27-летний Филлипс провел на поле 39 минут и не отметился голевыми действиями. Для него это появление стало третьим в текущем сезоне.

Завтра, 27 сентября, «горожане» встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ноттингем Форест Кэлвин Филлипс
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НЬЮКАСЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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