Гвардиола: «Филлипс выйдет в основе в игре с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об опорном хавбеке команды Кэлвине Филлипсе.

«Филлипс выйдет в основе в игре с «Ньюкаслом». Он всегда был важен для нас, и в матче с «Ноттингем Форест» он сделал все, что мы от него требовали», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Напомним, «Манчестер Сити» одолел «Ноттингем Форест» (2:0) в матче шестого тура Английской премьер-лиги. 27-летний Филлипс провел на поле 39 минут и не отметился голевыми действиями. Для него это появление стало третьим в текущем сезоне.

Завтра, 27 сентября, «горожане» встретятся с «Ньюкаслом» в рамках Кубка английской лиги. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.