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Англия. Кубок лиги

​Райс и Троссар пропустят ближайший матч «Арсенала»

25 Сентября 2023 • 16:12 Комментировать
Брентфорд
...
Арсенал
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27.09 21:45

В воскресенье «Арсенал» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (ничья 2:2). Леандро Троссар пропустил игру из-за незначительной мышечной проблемы, а Деклан Райс был заменён в перерыве из-за дискомфорта.

Как сообщает Evening Standard, Райс и Троссар пропустят ближайший матч «Арсенала», даже если будут готовы сыграть. В тренерском штабе «канониров» не хотят рисковать и предпочитают предоставить футболистам отдых.

Ближайшую игру команда Микеля Артеты проведёт уже 27 сентября – против «Брентфорда» в Кубке английской лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Деклан Райс Леандро Троссар
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