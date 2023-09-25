В воскресенье «Арсенал» проводил домашний матч Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (ничья 2:2). Леандро Троссар пропустил игру из-за незначительной мышечной проблемы, а Деклан Райс был заменён в перерыве из-за дискомфорта.

Как сообщает Evening Standard, Райс и Троссар пропустят ближайший матч «Арсенала», даже если будут готовы сыграть. В тренерском штабе «канониров» не хотят рисковать и предпочитают предоставить футболистам отдых.

Ближайшую игру команда Микеля Артеты проведёт уже 27 сентября – против «Брентфорда» в Кубке английской лиги.