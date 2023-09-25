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Англия. Кубок лиги

Маунт и Магуайр должны быть готовы к матчу против «Кристал Пэлас»

25 Сентября 2023 • 13:05 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Кристал Пэлас
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26.09 22:00

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт и Гарри Магуайр должны быть готовы к завтрашнему поединку Кубка лиги с «Кристал Пэлас». Об этом сообщает журналист Стивен Рэлстон в социальных сетях.

Напомним, Маунт успел провести за «Манчестер Юнайтед» всего два матча в Английской премьер-лиге после трансфера из лондонского «Челси». Затем англичанин получил травму, из-за которой пропустил последующие 4 тура чемпионата, а также первый тур группового этапа Лиги чемпионов.

Что касается Магуайра, англичанин получил небольшую травму, из-за которой пропустил матч против «Баварии» в Лиге чемпионов. Если верить источнику, Гари уже восстановился.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр Мэйсон Маунт
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД КРИСТАЛ ПЭЛАС
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