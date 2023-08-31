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Англия. Кубок лиги

Почеттино прокомментировал победу «Челси» над «Уимблдоном»

31 Августа 2023 • 00:53 Комментировать
Челси
2:1
Уимблдон
окончен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов после победы в матче Кубка лиги.

«Синие» шагнули в третий раунд соревнования, одолев коллектив из Лиги 2 (четвёртый по силе дивизион) со счётом 2:1. Лондонский гранд пропустил уже на 19-й минуте встречи, однако сумел добыть волевую победу благодаря точным ударам Нони Мадуэке и Энцо Фернандеса.

«Нам пришлось непросто, и в этом вся прелесть кубкового турнира. Я доволен игроками, впервые вышедшими в старте.

Всегда трудно играть против таких соперников, как «Уимблдон». Команда выступает в Лиге два, поэтому её мотивация в игре с нами просто запредельна», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Уимблдон
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