Почеттино прокомментировал победу «Челси» над «Уимблдоном»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопросы журналистов после победы в матче Кубка лиги.

«Синие» шагнули в третий раунд соревнования, одолев коллектив из Лиги 2 (четвёртый по силе дивизион) со счётом 2:1. Лондонский гранд пропустил уже на 19-й минуте встречи, однако сумел добыть волевую победу благодаря точным ударам Нони Мадуэке и Энцо Фернандеса.

«Нам пришлось непросто, и в этом вся прелесть кубкового турнира. Я доволен игроками, впервые вышедшими в старте.

Всегда трудно играть против таких соперников, как «Уимблдон». Команда выступает в Лиге два, поэтому её мотивация в игре с нами просто запредельна», – цитирует журналист Скотт Троттер наставника «Челси».