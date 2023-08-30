Постекоглу объяснил вылет «Тоттенхэма» во втором раунде Кубка лиги

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка лиги.

«Шпоры», игравшие в экспериментальном составе, ушли от поражения в матче с «Фулхэмом» (1:1), но уступили в серии послематчевых пенальти (3:5). Таким образом, команда завершила выступление в Кубке лиги уже на стадии второго раунда.

«Команда выглядела не лучшим образом, особенно на стартовом отрезке, что неудивительно, учитывая внесённые мной изменения. Команда может развиваться по-разному, и мы проявили характер. Во втором тайме мы могли вырвать победу, но упустили моменты, а затем проиграли серию пенальти. Остаётся лишь смириться с этим», – приводит журналист Роб Гест слова Постекоглу.