«Тоттенхэм» повторил свой худший результат в Кубке лиги за последние 43 года

«Тоттенхэм» завершил выступление в Кубке лиги.

Коллектив Анге Постекоглу сыграл вничью с «Тоттенхэмом», а в серии послематчевых пенальти точнее оказались «дачники» – 5:3. Таким образом, как информирует Squawka, «Тоттенхэм» лишь во второй раз с 1980 года не сумел преодолеть второй раунд Кубка лиги.

В чемпионате дела у «шпор» обстоят куда лучше: после трёх туров команда занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с семью набранными очками.

Анге Постекоглу занял пост главного тренера «Тоттенхэма» этим летом. Прежде австралийский специалист возглавлял шотландский «Селтик».