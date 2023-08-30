Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Англия. Кубок лиги

«Тоттенхэм» повторил свой худший результат в Кубке лиги за последние 43 года

30 Августа 2023 • 00:57 Комментировать
Фулхэм
1:1
Тоттенхэм
окончен после пенальти

«Тоттенхэм» завершил выступление в Кубке лиги.

Коллектив Анге Постекоглу сыграл вничью с «Тоттенхэмом», а в серии послематчевых пенальти точнее оказались «дачники» – 5:3. Таким образом, как информирует Squawka, «Тоттенхэм» лишь во второй раз с 1980 года не сумел преодолеть второй раунд Кубка лиги.

В чемпионате дела у «шпор» обстоят куда лучше: после трёх туров команда занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с семью набранными очками.

Анге Постекоглу занял пост главного тренера «Тоттенхэма» этим летом. Прежде австралийский специалист возглавлял шотландский «Селтик».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Суонси Суонси
Борнмут Борнмут
2
3
3.15 3.45 2.17
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Блэкпул Блэкпул
5
0
1.39 4.90 6.80
Видео
Окончен после пенальти
Портсмут Портсмут
Питерборо Юнайтед Питерборо Юнайтед
1
1
2.15 3.50 3.15
Видео
Окончен
Транмир Транмир
Лестер Лестер
0
2
4.20 3.80 1.76
Видео
Окончен
Сток Сити Сток Сити
Ротерхэм Ротерхэм
6
1
1.92 3.65 3.65
Видео
Окончен
Бирмингем Бирмингем
Кардифф Сити Кардифф Сити
1
3
2.18 3.25 3.30
Видео
Окончен после пенальти
Порт Вейл Порт Вейл
Крю Александра Крю Александра
0
0
1.80 3.75 4.00
Видео
Окончен
Уиком Уиком
Саттон Саттон
0
1
1.80 3.70 4.10
Видео
Окончен
Плимут Плимут
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2
4
2.90 3.45 2.27
Видео
Окончен после пенальти
Фулхэм Фулхэм
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
1
3.10 3.50 2.16
Видео
Окончен после пенальти
Ньюпорт Ньюпорт
Брентфорд Брентфорд
1
1
6.00 4.50 1.47
Видео
Окончен
Болтон Болтон
Мидлсбро Мидлсбро
1
3
2.70 3.45 2.43
Видео
Окончен после пенальти
Рексхэм Рексхэм
Брэдфорд Сити Брэдфорд Сити
1
1
2.09 3.45 3.30
Видео
Окончен после пенальти
Эксетер Сити Эксетер Сити
Стивенэйдж Стивенэйдж
1
1
2.05 3.45 3.40
Видео
Окончен после пенальти
Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей
Мансфилд Таун Мансфилд Таун
1
1
1.50 4.40 5.80
Видео
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Джиллингем Джиллингем
3
2
1.29 5.60 8.40
Видео
Окончен
Бристоль Сити Бристоль Сити
Норвич Норвич
0
1
2.45 3.35 2.75
Видео
Окончен после пенальти
Солфорд Сити Солфорд Сити
Лидс Лидс
1
1
Видео
Окончен после пенальти
Рединг Рединг
Ипсвич Ипсвич
2
2
2.60 3.40 2.60
Видео
30.08.23 в 21:45
Челси Челси
Уимблдон Уимблдон
1.15 8.20 13.00
Видео
30.08.23 в 21:45
Харрогейт Харрогейт
Блэкберн Блэкберн
4.00 3.80 1.80
Видео
30.08.23 в 21:45
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Линкольн Сити Линкольн Сити
1.42 4.70 6.40
Видео
30.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Бёрнли Бёрнли
2.09 3.45 3.30
Видео
30.08.23 в 22:00
Донкастер Донкастер
Эвертон Эвертон
6.40 4.70 1.42
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Августа
01:41 · Англия. Кубок лиги
Постекоглу объяснил вылет «Тоттенхэма» во втором раунде Кубка лиги
00:57 · Англия. Кубок лиги
«Тоттенхэм» повторил свой худший результат в Кубке лиги за последние 43 года
29 Августа
17:38 · Англия. Кубок лиги
​Почеттино назвал свои цели в «Челси» 1
05 Марта
08:11 · Англия. Кубок лиги
Фанат «Ньюкасла» оплакивает потерю 400 фунтов, потраченных на бесполезную татуировку
28 Февраля
01:47 · Англия. Кубок лиги
Гвардиола – о победе «МЮ» в Кубке лиги: «Рано или поздно это должно было случиться»
27 Февраля
21:05 · Англия. Кубок лиги
Антони: «Победа «МЮ» в Кубке лиги – это только начало»
16:50 · Англия. Кубок лиги
​Тен Хаг написал открытое письмо болельщикам «Манчестер Юнайтед»
15:26 · Англия. Кубок лиги
​Рэшфорду вернули гол в финале Кубка лиги
11:35 · Англия. Премьер-лига
Вегхорст: «Есть только одна вещь, которая имеет значение, — победа, и это то, что мы сделали»
08:46 · Англия. Кубок лиги
Каземиро выиграл девять последних финалов
08:36 · Англия. Кубок лиги
Канчельскис отреагировал на триумф «Манчестер Юнайтед» в Кубке лиги
08:02 · Англия. Кубок лиги
Журналист Морган раскритиковал «МЮ», упомянув Роналду 1
00:52 · Англия. Кубок лиги
Де Хеа поведал, что чувствует после побития рекорда Шмейхеля
00:48 · Англия. Кубок лиги
​Бруну Фернандеш: «Мы хотим и мы заслуживаем большего»
00:43 · Англия. Кубок лиги
Завершилось самое долгое ожидание трофея для «Манчестер Юнайтед» с 1983 года 1
Все новости
Рекомендуем