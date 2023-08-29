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Англия. Кубок лиги

​Почеттино назвал свои цели в «Челси»

29 Августа 2023 • 17:38 Комментировать
Челси
...
Уимблдон
30.08 21:45

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу своих целей в клубе. В своё время, работая в «Тоттенхэме», аргентинец пренебрежительно высказывался о Кубке лиги.

«Я не собираюсь совершать ту же ошибку. Я хочу выиграть Кубок лиги, я хочу выиграть Кубок Англии, я хочу выиграть Премьер-лигу. Посмотрим, что в итоге получится. Каждое соревнование будет для нас вызовом», – сказал Почеттино журналистам.

В среду, 30 августа, «Челси» в Кубке английской лиги сыграет против «Уимблдона». Игра стартует в 21:45 по московскому времени. «Пенсионеры» начинают путь в турнире так рано, поскольку весной они не квалифицировались в еврокубки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
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