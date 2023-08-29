​Почеттино назвал свои цели в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу своих целей в клубе. В своё время, работая в «Тоттенхэме», аргентинец пренебрежительно высказывался о Кубке лиги.

«Я не собираюсь совершать ту же ошибку. Я хочу выиграть Кубок лиги, я хочу выиграть Кубок Англии, я хочу выиграть Премьер-лигу. Посмотрим, что в итоге получится. Каждое соревнование будет для нас вызовом», – сказал Почеттино журналистам.

В среду, 30 августа, «Челси» в Кубке английской лиги сыграет против «Уимблдона». Игра стартует в 21:45 по московскому времени. «Пенсионеры» начинают путь в турнире так рано, поскольку весной они не квалифицировались в еврокубки.